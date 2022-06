Wenig Hotelzimmer, fehlende Helfer – Turbulent bis zum Startschuss Die Planung des Leichtathletik-Meetings Citius vom Dienstag in Bern war für die Organisatoren so herausfordernd wie nie. Das hat auch mit den Folgen der Pandemie zu tun – aber nicht nur. Marco Oppliger

Gefragter Mann: Meeting-Direktor Matyas Kobrehel hatte in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun. Foto: Nicole Philipp

Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn Mick Jagger und Co. sich ankündigen, müssen alle Platz machen. Am Freitag werden die Rolling Stones im Wankdorf rocken. Es ist jenes Datum, an dem ursprünglich die fünfte Ausgabe des Citius-Meetings im Leichtathletik-Stadion angesetzt gewesen wäre. Doch als die Altrocker ihr Programm bekannt gaben, war subito klar: Die Leichtathleten ziehen ihr Meeting um ein paar Tage vor.