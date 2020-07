Lötschberg-Basistunnel – Tunnelsanierung beginnt im September Die BLS will den Lötschberg-Basistunnel ab September sanieren. Sie hat die Baupläne dem Bundesamt für Verkehr zur Genehmigung vorgelegt. Nik Sarbach

Die Oströhre des Lötschberg-Basistunnels. Rechts sind die provisorischen Absetzbecken zu sehen. Foto: PD

Um künftige Wassereintritte in den Lötschberg-Basistunnel zu verhindern, will die BLS das Bauwerk noch dieses Jahr sanieren. Dieses Ziel äusserten die Verantwortlichen bereits im Mai. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat es die Baupläne nun beim Bundesamt für Verkehr (BAV) zur Genehmigung vorgelegt.