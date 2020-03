Arbeiten auf der A8 – Tunnelreinigungen und Nachtarbeiten auf der A8 Von Ende März bis Anfang April: Das Bundesamt für Strassen reinigt die Tunnel auf der A8 und ersetzt auf der Umfahrung Därligen die Mittelleitplanken durch Betonelemente.

Im östlichen Teil der Umfahrung Därligen wird die Mittelleitplanke durch Betonelemente ersetzt. Foto: PD

Auf der A8 sind die beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Umfahrung Därligen voneinander abgetrennt.

Im westlichen Bereich geschieht dies mittels Betonelementen, im östlichen Teil mit einer herkömmlichen

Mittelleitplanke, schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilng.

Nun werde auch im östlichen Teil der Umfahrung auf Betonelemente umgerüstet. Das Entfernen der alten Leitplanke und die Montage der Betonelemente geschieht in Nachtarbeit. Im selben Zug werden auch einige bestehende Betonelemente im westlichen Teil ersetzt, die beschädigt sind.

Die Arbeiten sind in folgenden Nächten jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr vorgesehen: vier Nächte vom 23. bis 26. März sowie vom 30. März bis 2. April 2020 (die letzte Nacht dient jeweils als Reserve). In den betreffenden Nächten wird der Verkehr in Fahrtrichtung Spiez über die Kantonsstrasse durch Därligen umgeleitet. Der Rastplatz ist in den betreffenden beiden Wochen gesperrt.

Drei Tunnel

Die Nationalstrassentunnel werden periodisch gereinigt, dies dient vor allem der Sicherheit, schreibt das Astra in einer Mitteilung. Gleichzeitig würden kleinere Kontroll- und Unterhaltsarbeiten stattfinden. Im Berner Oberland sind als erstes die Tunnel Leissigen, Simmenfluh und Leimern an der Reihe. Die betreffenden Abschnitte werden während der Reinigung gesperrt, der Verkehr wird lokal über die Kantonsstrassen umgeleitet. Die Arbeiten finden jeweils nachts, von 20 bis 6 Uhr, statt. Im Leissigentunnel vom 23. bis 26. März, im Simmenfluhtunnel am 31. März und im Leimerntunnel am 1. April.

Der Leissigentunnel, hier das Westportal, wird vom 23. bis 26. März gereinigt. Foto: PD

( pd/ngg )