Autobahnen A8 und A6 – Tunnel wegen Reinigung gesperrt Verschiedene Strassentunnel werden wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Zwischen Spiez und Mülenen finden zudem Arbeiten auf der offenen Strecke statt. pd

Das Westportal des Leimerntunnels bei Spiez. Foto: PD

Anfang Oktober werden der Simmenfluh-, der Spiezilwer-, Leimern- und Leissigentunnel gereinigt. Dies teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Die Tunnel werden während der Reinigungsarbeiten gesperrt und der Verkehr umgeleitet. «Die Umleitungen werden jeweils frühzeitig signalisiert», so das Astra.

Konkret finden die Arbeiten im Spiezwilertunnel am Montag, 4. Oktober, von 8 bis 16 Uhr statt; die A6 zwischen Spiez und Mülenen wird in dieser Zeit nicht befahrbar sein. Der Simmenfluhtunnel wird in der Nacht vom 5./6. Oktober, der Leimerntunnel in der Nacht vom 6./7. Oktober und der Leissigentunnel in der Nacht vom 7./8. Oktober, jeweils zwischen 20 und 6 Uhr, gesperrt sein.

Zudem wird der Abschnitt der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord momentan gesamterneuert. Für Arbeiten an der Entwässerung wird nun die Normalspur in Fahrtrichtung Spiez vom Montag, 5. Oktober, bis Freitag, 8. Oktober, jeweils von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr kann einspurig auf der Überholspur fahren. Die Fahrtrichtung Bern ist gemäss Astra nicht betroffen.

