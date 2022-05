Tagestipp: Abegg-Stiftung – Tunikas für Tote Die Abegg-Stiftung in Riggisberg zeigt Stoffe und Stickereien aus Peru, die vor Hunderten oder gar Tausenden Jahren entstanden sind. Jessica King

Ein mit Katzen bestickter Stoff von der Südküste Perus, der zwischen dem 2. Jahrhundert v. Chr. und dem 1. Jahrhundert n. Chr. entstand. Foto: PD / Abegg-Stiftung

Wie können Stoffe Tausende Jahre überleben, ohne zu verwesen? Indem sie im salzhaltigen Boden der peruanischen Küste warten, in trockene Dunkelheit gehüllt, bis sie entdeckt werden. Nun zeigt die Abegg-Stiftung in Riggisberg eine Sammlung solch gut erhaltener Textilien, die Peruanerinnen und Peruaner vor 500 bis 2000 Jahren gestickt haben. Die verzierten Tuniken und textilen Miniaturskulpturen erlauben einen Blick in die untergegangene Welt der alten Hochkulturen Perus, bevor sie von den Europäern erobert wurde. Dabei dienten die bestickten Tuniken nicht unbedingt als Kleidung – Tote wurden in bis zu fünfzig Schichten solcher Stoffe gewickelt, bevor sie begraben wurden. (jek)

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft. Sie hat Sozialpolitik, Medienwissenschaften und Zeitgeschichte studiert und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos

