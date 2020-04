Tulpenaktion: Vier Oberländer Gemeinden dabei An der zurzeit laufenden Westschweizer Tulpenaktion «L’ai Mant Rose» beteiligen sich Schweizer 400 Gemeinden. Darunter auch Brienz, Meiringen, Spiez und Interlaken. Bruno Petroni

Seit letztem Herbst läuft die landesweite Aktion «L’ai Mant Rose», an welcher sich nicht weniger als 400 Gemeinden beteiligen – darunter auch die meisten grösseren Städte. Folgende Gemeinden aus dem Berner Oberland sind dabei: Spiez, Brienz, Meiringen. Und auch in Interlaken ist die Brunnenanlage bei der Peter-Ober-Allee an der Höhematte mit 1500 blühenden Tulpen dekoriert. Die Aktion soll den Brustkrebsopfern und ihren Angehörigen Ehre erweisen und die Bevölkerung sensibilisieren. Die Krankheit gehört zu den häufigsten Todesursachen bei Frauen zwischen 40 und 50 Jahren.

Blühende Tulpen an der Höhematte, eingangs der Peter-Ober-Allee in Interlaken. Foto: Bruno Petroni