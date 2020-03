Am Samstag – auch in Thun – Tulpen gegen Kriegsgewalt: Soroptimistinnen spenden Erlös Der Erlös des Tulpenverkaufs am nationalen Tulpentag des Soroptimist International Club vom Samstag, 7. März, geht an Medica Mondiale – auch jener in Thun.

Am Swiss Soroptimist Day vom Samstag, 7. März, sammeln Mitglieder des internationalen, grössten und einzigen Serviceclubs von und für Frauen in der ganzen Schweiz und so auch in Thun Tulpen zugunsten eines Projektes gegen Kriegsgewalt an Frauen und Mädchen. An einem Stand im Bälliz verkaufen die Soroptimistinnen dafür von 9 bis circa 14 Uhr Tulpen aus Gurzelen. Der Erlös geht vollumfänglich an Medica Mondiale. Diese Nichtregierungsorganisation setzt sich seit 25 Jahren weltweit für Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten ein. Medica Mondiale unterstützt Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben.