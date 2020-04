Aktion in Spiez – Tulpen gegen Brustkrebs Mit blühenden Tulpen macht die Aktion «L’ai Mant Rose» schweizweit auf Brustkrebs aufmerksam. Mit dabei ist auch Spiez. pd

Im Oktober wurden in Spiez vom Werkhof an zwei Standorten rund 3000 Tulpen gepflanzt, wie es in einer Mitteilung von Spiez Marketing heisst. Dies im Zusammenhang mit der Aktion «L’ai Mant Rose», welche schweizweit mit zahlreichen rosa und weissen Tulpen den Brustkrebsopfern und ihren Angehörigen Ehre erweisen und die Bevölkerung sensibilisieren will. Die Krankheit gehört zu den häufigsten Todesursachen bei Frauen zwischen 40 und 50 Jahren.

Blühen am Kreisel

Ein Teil der Tulpen blüht am Spiezmooskreisel, wo ebenfalls drei Fahnen auf die Aktion aufmerksam machen. Auch am Minikreisel an der Seestrasse blühen die Tulpen. Hier ist auch die rosa Schlaufe zu erkennen, die als Symbol auf Brustkrebs aufmerksam macht.

Zeremonie findet nicht statt

Ende April wäre eine kleine Zeremonie mit den Organisatoren der Brustkrebsaktion und Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner geplant gewesen, heisst es weiter. Diese wird aus bekannten Gründen nicht stattfinden.