Braunviehzüchter in Unterbach – Tulpe und Tunia heissen die Missen Über 300 Rinder und Kühe auf dem Flugplatzgelände sind ein untrügliches Zeichen für Viehschau und Missenwahl. Der Braunviehzüchter-Verband Oberhasli-Interlaken war am Drücker. Beat Jordi

Die beiden Missen: Tunia BS mit Züchter Alexander Kehrli (links) und Tulpe OB von Züchter Andreas Anderegg (2.v.r.) mit Lehrling Simon Stucki (1.v.r.). In der Mitte die Familienmitglieder der Züchter. Foto: Beat Jordi

Wer einmal richtige «Swissness» erleben will, geht an eine Viehschau: Lautes Muhen des Hornviehs, leichter Stallgeruch und Rauch von Villiger-Stumpen in der Luft, dezente Ländlermusik aus dem Lautsprecher und viel Publikum in währschaftem Schuhwerk und Edelweisshemden.