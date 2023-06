Wegen verbrannter Erdogan-Puppe – Türkei bestellt Schweizer Botschafter in Ankara ein Am Frauenstreik in Zürich hat eine autonome Gruppe eine Puppe angezündet, die den türkischen Präsidenten darstellen soll. Ankara fordert nun Ermittlungen.

Auf einem Video vom Frauenstreik in Zürich ist eine brennende Puppe auf einem Einkaufswagen zu sehen, die den türkischen Präsidenten Erdogan darstellen soll. Quelle: Twitter

Die Türkei hat den Schweizer Botschafter in Ankara einbestellt. Begründet wurde dies nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag damit, dass bei einer Demonstration in Zürich am Mittwoch eine Puppe verbrannt worden sei, die angeblich Präsident Recep Tayyip Erdogan darstellen sollte.

Auf Videos war eine brennende Puppe in einem Einkaufswagen zu sehen. Dem Botschafter sei deutlich gemacht worden, dass «Provokationen gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan und die türkische Flagge inakzeptabel» seien, hiess es. Zudem habe die Türkei Ermittlungen verlangt.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte am Donnerstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, es sei über die Ereignisse informiert. Strafverfahren sei von den zuständigen Behörden eingeleitet worden.

Der Schweizer Botschafter habe die türkischen Behörden darüber informiert. Das EDA habe zudem die türkische Botschaft in der Schweiz in Kenntnis gesetzt. Es obliege den Schweizer Justizbehörden, die Handlungen gemäss schweizerischem Recht zu qualifizieren.

SDA/step

