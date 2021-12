Nachhaltigkeit bei Berner Marken – Tüfteln – weitersuchen – finden Nachhaltigkeit bei Mode und Accessoires? Das geht. Drei Berner Marken haben diesen Anspruch – und setzen ihn auf ganz unterschiedliche Weise um. Markus Dütschler

Aus alten Gummibooten werden trendige Taschen: Gustavo Acho, Onaquel Herbas und Maylawi Herbas vom Label Reboern. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Ein Rucksack aus Gummibootresten. Wer das sucht, stösst in Bern auf Jungunternehmer, die nach dem Vorbild der «Freitag»-Taschen unter dem Namen www.reboern.ch Rucksäcke und dergleichen produzieren. Als Rohmaterial dienen ihnen Gummiboote, auch solche, die im Marzili nach der Aarefahrt achtlos weggeworfen werden. In dieser Sommersaison hat Reboern genügend Material gesammelt für die laufende Produktion.

Einiges lagerte in Form von defekten Schlauchbooten auf Estrichen, weil sich die nostalgischen Besitzer nicht davon trennen konnten. «Es ist rührend, solche Geschichten zu hören», sagt Maylawi Herbas von Reboern. Die Besitzer freuten sich, wenn ihr Boot wiederverwertet werde, was bei Reboern Upcycling genannt wird. Gefertigt werden die Produkte laut Reboern in sozialen Institutionen in der Schweiz, darum seien sie nicht billig.