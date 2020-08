Bäckerei geht neue Wege – Tüfteln für veganen Abschluss Bäcker Gregor Stähli forscht nach fleischlosen Produkten. Die Lernende Alexandra Jost wird als Erste die praktische Prüfung mit veganen Produkten absolvieren. Beat Waldmeier

Leisten Pionierarbeit: Gregor Stähli und Alexendra Jost im «veganen Entwicklungslabor», sprich der Backstube der Dorfbäckerei in Münchenbuchsee, Foto: Hanspeter Baertschi



Die Backstube an der Oberdorfstrasse in Münchenbuchsee sieht aus wie in jede andere auch. Die warmen Schinkengipfeli duften verführerisch, die Spitzbuben sehen lecker aus, und mittendrin steht die 19-jährige Alexandra Jost und knetet einen Teig für ein Guetsli.