Entschädigung wegen Schliessung – TST Fitness kann vorerst aufatmen Das TST-Fitnesscenter erhält doch noch Härtefallgelder vom Kanton. Die Stadt Bern hatte hierfür extra den Grossteil ihrer Anteile verkauft. Michael Bucher

Seit Mitte April ist das TST Fitness in der Stadt Bern wieder geöffnet. Foto: Adrian Moser

Also doch noch: Das TST Fitness beim Kocherpark in Bern erhält – wie etliche andere Fitnessstudios auch – finanzielle Entschädigung für die behördliche Zwangsschliessung während der vergangenen Wintermonate. Dies bestätigt Thomas Wild, Verwaltungsratspräsident des TST Fitness, auf Anfrage. Das letzten Monat eingereichte Härtefallgesuch sei vom Kanton bewilligt worden.

Ob die Hilfsgelder fliessen, war jüngst unklar. Denn als das TST vor ein paar Monaten ein Härtefallgesuch beim Kanton Bern einreichen wollte, hiess es, dass ein solches Gesuch nicht bewilligt werden könne. Der Grund: In der Härtefallverordnung des Bundes ist festgehalten, dass ein Unternehmen, an dem eine Gemeinde mit mehr als 12’000 Einwohnern zu mehr als zehn Prozent beteiligt ist, keinen Anspruch auf Hilfsgelder hat. Genau dies war beim TST der Fall. Denn seit der Stadtturnverein Bern vor 35 Jahren das TST gegründet hat, war die Stadt an diesem beteiligt.