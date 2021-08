Eidg. Nachwuchsschwingertag – Tschumi lässt die Berner jubeln Mit dem Oberaargauer Daniel Tschumi stellen die Berner am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Schwarzenburg im Jahrgang 2005 den Kategoriensieger. Werner Frattini

Daniel Tschumi lässt sich in Schwarzenburg feiern. Foto: Manuel Zingg

In der Kategorie des Jahrganges 2005 zeigten die Berner Nachwuchsschwinger eine eindrückliche Leistung. Besonders am Vormittag war ihre Überlegenheit so gross, dass nach drei Gängen gleich sechs Berner in Front lagen.

Dies hatte zur Folge, dass das Einteilungskampfgericht nicht darum herumkam, bereits im vierten Gang eine Berner Paarung vorzunehmen. In einem auf Biegen und Brechen geführten Gang behielt am Ende Daniel Tschumi die Oberhand gegen Michael Moser und lag damit mit vier Siegen allein in Front. Nachdem Tschumi im fünften Gang gegen Tobias Dünner die Punkte hatte teilen müssen, war die Ausgangslage wieder offen. Fabian Stucki, der neben einem gestellten Gang fünf Maximalnoten realisiert hatte, stand mit einem Punktetotal von 49,00 Punkten für den Schlussgang fest. Mit einem Viertelpunkt Rückstand hiess sein Gegner Tschumi.