Dreharbeiten zur Kultserie – «Tschugger» macht einen Abstecher nach Bern Für die nächste Staffel hat die Filmcrew in Bern gedreht. Auf einer rasanten Velofahrt durch die Altstadt ging fast alles schief – aber am Schluss kams gut. Wie immer bei «Tschugger». Michael Feller

Bei der «rasanten Velofahrt» wurden mehrere Fahrräder, aber keine Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Beat Mathys

«Ruhe bitte – Action!»

Zwei Komparsen queren die Junkerngasse in der Berner Altstadt, dann kommt er herangescheppert. Bax. Der Kultpolizist aus der Walliser Serie «Tschugger». Wobei, ist er es wirklich? David Constantin, der Regisseur und Hauptdarsteller, den sie auch in Echt Bax rufen, ist kaum wiederzuerkennen.

Sagen wir es so: Der Serien-Bax schlägt in der Staffel 3 neue Wege ein. Er steuert ein heruntergerocktes Lasten-Dreirad über die Pflastersteine der Berner Altstadt. Mehr sei nicht verraten, hier wird nicht gespoilert. Die Filmcrew legt Wert darauf, dass Text und Bild SRF vorgelegt werden, damit keine Details bekannt werden, bevor Anfang 2024 die nächsten Folgen ausgestrahlt werden.

Bax biegt um die Kurve. «Cut!» hallt die Stimme von Regieassistentin Kat Huber durch die stille Gasse. Weil der Regisseur selbst spielt, ist sie die Chefin auf dem Dreh. Heute ist das «2nd Unit» am Werk, das kleinere Team, während das «First Unit» bereits wieder für Innenaufnahmen nach Zürich zurückgekehrt ist.

Mitten im Märit

Etwas hat sich in den letzten Tagen eh gespoilert: Der «Tschugger» macht einen Abstecher nach Bern. Seit Freitag wurde in der Bundesstadt gedreht. Auf der Kleinen Schanze, im Schwellenmätteli, in der Postgasse, auf der Untertorbrücke, im Märit auf dem Bundesplatz, auf einer Dachterrasse. Und am letzten Drehtag muss also noch «eine rasante Velofahrt durch die Altstadt» in den Kasten. So stand es auf einem Flugblatt, das den Anwohnerinnen und Anwohnern in der Junkerngasse den Dreh angekündigt hatte. Die Strasse ist vorübergehend gesperrt, die Parkplätze aufgehoben. So zeigt sich die Gasse für einmal in ihrer ganzen Pracht – als würde hier der Werbespot für eine autofreie Altstadt gedreht.

In den letzten zwei Jahren hat sich der «Tschugger» in die Herzen der Deutschschweizer Serienfans gespielt. Mit seiner 80er-Jahr-Krimi-Parodie, mit den abstrusen Abenteuern, die dieser Alpen-MacGyver namens Bax und seine Kollegen vom Oberwalliser Polizeiposten erleben. Irgendwo zwischen Raron und Dixence-Staumauer, zwischen Trash und Spannungskomödie, zwischen Genie und Wahnsinn ist die Serie unterwegs. Bax, der von übersteigertem Ego zu Selbstzweifeln hin- und herpendelt, versemmelt so ziemlich alles, bis es am Schluss doch noch gut kommt.

Und so gestaltet sich auch der Dreh in der Junkerngasse. Schon beim zweiten Versuch schafft es Bax auf dem klappernden Dreirad nicht um die Kurve. Das Gefährt kippt, David Constantin macht geistesgegenwärtig einen Satz und springt ab, das Dreirad überschlägt sich.

Keine Verletzten, doch das einzige Requisit ist demoliert, das Hinterrad verbogen. Panik? Fluchen und zetern? Weit gefehlt. «Willkommen in unserem Alltag», sagt Kat Huber. Das ganze Personal – rund zwei Dutzend Leute sind am Set – nimmt den Zwischenfall mit einer demonstrativen Gelassenheit.

Dieses Rad ist im Eimer. Boxenstopp in der Junkerngasse. Foto: Beat Mathys

Constantin zieht sich in den Schatten zurück und schont mittels Handventilator sein Make-up. Derweil kümmert sich die Crew um das Velo. Ein neues Rad wird bereift und montiert, was sich als langwieriges Unterfangen herausstellt. Ein Anwohner bringt seine Velopumpe. «‹Tschugger› zu drehen, ist immer toll», sagt eine Mitarbeiterin am Set, die die Szene beobachtet. «Die Leute haben so Freude an der Serie, dass sie eine gesperrte Strasse gerne in Kauf nehmen.»

Eine wackelige Sache

Die Zeit wird überbrückt, indem Nahaufnahmen von Bax gefilmt werden – auf einem anderen Velo, das darauf nicht zu sehen sein wird. Nach der Kurve holpert er die Treppe zum Bubenbergrain runter. Ein Stunt, den auch dieses Mal der Schauspieler besser überlebt als das Gefährt. Auch das zweite Rad, das dem Techniker gehört, der gerade das erste flickt, nimmt ziemlichen Schaden.

Nur die Kette passt nicht auf den Kranz. Ein neues Rad für das Gefährt von «Tschugger»-Protagonist Bax. Foto: Beat Mathys

Endlich ist das Dreirad wieder fahrtüchtig. Wobei das eine grosszügige Auslegeordnung ist. Die Kette passt nicht auf den neuen Kranz, die Rücktrittbremse funktioniert nicht. Also muss eine Helferin das Gefährt mit Constantin drauf nun ins Rollen bringen und schiebt ihn in Richtung des Tunnels, in dem es die Treppe runtergeht. Eine wackelige Sache. Der Schauspieler gerät mit viel Tempo etwas nahe an die Wand, reisst das Lenkrad aber herum. Das laute Klirren und Scheppern löst ein grosses Gelächter auf dem Set auf. Aber offenbar ist die Aufnahme geglückt.

Nun muss am Dreirad aber auch noch ein Vorderrad ausgewechselt werden, damit es für eine letzte Aufnahme reicht. Ein Mitarbeiter der Crew fegt inzwischen den Boden.

Wie könnte es anders sein: Beim letzten Take bricht dann auch noch die Achse. Die Crew nimmts locker, als wäre das alles Teil des Drehplans. Am Schluss kommt es ja dann trotzdem gut – wie immer bei «Tschugger».

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

Fehler gefunden?Jetzt melden.