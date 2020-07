Sommerserie: Grenzen im Innern (1) – Tschüss oder Tschau? 15 Jahre lebt unsere Ostschweizer Autorin schon in Bern. Trotzdem stellt sie immer noch kulturelle Unterschiede fest. Zum Beispiel beim Begrüssen. Mirjam Comtesse

Unsere Autorin ist froh, dass sie im Moment beim Begrüssen und Verabschieden nicht so viel falsch machen kann wie sonst. Foto: Getty Images

Es gibt etwas, das ich in diesen Corona-Zeiten sehr geniesse: Ich muss nicht mehr ständig Hände schütteln. Hier in Bern, das habe ich in der Vergangenheit gelernt, gibt man sich gerne und oft die Hand. Wenn man bei einer Party eintrifft, geht man idealerweise reihum, stellt sich jedem und jeder vor und – schüttelt Hände. Wenn man sich nicht gar Müntschi auf die Backen drückt.

Das Bedürfnis nach so viel körperlicher Nähe geht mir völlig ab. Natürlich, bei einem Vorstellungsgespräch oder einem Elterngespräch mit dem Lehrer gehört ein Handschlag dazu. Aber sonst? Aus der Ostschweiz bin ich es gewohnt, dass ein saloppes «Hoi zäme» reicht, wenn man zu einer Gruppe dazustösst.

Doch dann habe ich gemerkt, dass dies in Bern als unhöflich empfunden wird. Das Gleiche gilt, wenn man beim Begrüssen oder Verabschieden den Vornamen des Gegenübers nicht nennt. Denn dann erweckt man den Eindruck, man habe ihn vergessen.

Dieses Missverständnis hat schon zu vielen peinlichen Situationen geführt: Manche nannten darauf leicht beleidigt ihren Namen, um mir auf die Sprünge zu helfen. Ich erwiderte verwundert: «Aber das weiss ich doch!» Darauf folgte ein langer Moment unangenehmer Verwirrung auf beiden Seiten.

Deshalb gebe ich mir Mühe, alles korrekt zu machen: Ich gehe am Ende einer Party auf jeden einzeln zu, spreche den Vornamen laut und deutlich aus und sage zum Abschied: «Tschau Hans!» oder «Tschau Sophie!». Aber leider denken die Bernerinnen und Berner dann, ich sage «Hallo» («Tschou») statt «Tschüss» («Tschau» im Thurgauer Dialekt).