Gastrokönigin Sportgastro – Tschüss Mappamondo, hallo Bernexpo Die Sportgastro AG übernimmt die Gastronomie in den Bernexpo-Hallen. Dafür tritt das SCB-Gastrounternehmen in der Länggasse im Mappamondo kürzer. Claudia Salzmann

Sven Rindlisbacher von der Sportgastro übernimmt in den Bernexpo-Hallen. Foto: Nicole Philipp

Nicht dass gerade viel los gewesen wäre, aber die Bernexpo Groupe hatte seit Anfang Jahr keinen Wirt für ihre Gastronomie in den Ausstellungsräumen und das öffentliche Restaurant Henri’s. Der Zürcher Frauenverein – auch in Bern eines der grössten Gastrounternehmen – hatte letzten Sommer den Pachtvertrag nicht verlängert und verliess die Messehallen per Anfang Jahr.

Nun übernimmt die Sportgastro des SC Bern den kulinarischen Betrieb und den Catering-Bereich. «Wir sind glücklich, diese Herausforderung mit unserem direkten Nachbarn mit vereinten Kräften anzugehen», lässt sich Tom Winter, CEO der Bernexpo Groupe, in einer gemeinsamen Medienmitteilung zitieren. Die Sportgastro übernimmt per 1. August. Wie lange der Vertrag dauert, wurde nicht kommuniziert.