Nach Tod der Mutter – Tschechisches Dorf kümmert sich um Storchenküken Nach dem dramatischen Tod einer Storchenmutter im Ort Mlade Buky haben die Dorfbewohner eine Hilfsaktion für ihre Küken und deren Vater gestartet.

Ein Bewohner von Mlade Buky bringt den Küken etwas vorbei. Foto: Screenshot Youtube

Die Bewohner des tschechischen Ortes Mlade Buky kümmern sich nach dem Tod der Storchenmutter um die halbverwaisten Küken und deren Vater. «Wir bringen ihnen ein bisschen was von allem: etwas Fisch, Würmer und sogar Mäuse», sagte der Dorfbewohner Jiri Zeman. Drei Mal am Tag erklimmen er und ein Freund eine Leiter, um ihre Beute in dem Storchennest abzugeben.

Um die Küken kümmert sich – neben Zeman und seinen Mitstreitern – nach dem Tod des weiblichen Storchs durch einen Stromschlag nur noch der Vater, den die Dorfbewohner liebevoll «Bukacek» nennen. Am Leben der Storchenfamilie hat inzwischen fast das ganze Dorf teil: Bereits vor dem Tod der Storchenmutter hatte Zeman über dem auf einem Schornstein gelegenen Nest eine Webcam installiert, die das Geschehen im Storchennest live auf Youtube überträgt.

«Am Anfang gab es nur rund 50 Zuschauer, aber seit die Mutter gestorben ist, hatten wir mehr als 2000 Zugriffe, darunter viele aus dem Ausland», sagte Zeman, der von Beruf Ingenieur ist. Inzwischen seien umgerechnet rund 11.800 Euro an Spenden bei ihm für die Störche eingegangen. «Das ist viel zu viel Geld für fünf Vögel.» Ein grosser Teil des Geldes gehe deshalb an Vogel-Experten in einem Zentrum, das sich um kranke und verletzte Tiere kümmere. «Sie verfolgen unser Online-Video und geben uns wertvolle Tipps», sagte Zeman.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.