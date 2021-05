Viel Wurst für den Brätelspass. Foto: Getty Images

«Tsch tsch …» – die Grillsaison ist eröffnet. Auch dieses Jahr werben Coop und andere Grossverteiler mit zigmal gezeigten Werbespots für ihr Barbecue-Angebot: Fackelspiesse, Grillschnecken, Chicken Wings und Würste aller Art. «Tsch tsch – alles für gesellige Grillmomente», verspricht Coop. Man sieht fröhliche Menschen, im Garten, auf dem Balkon, in der Natur, Männer am Feuer oder am Grill – und viel, viel Fleisch auf dem Bratrost. «Tsch tsch …» – das Zischen von Grilladen auf dem Feuer als Sound des Sommers.

Ein Grillabend ist vor allem ein Fleischgelage. Das Corona-Jahr hat für einen Rekordumsatz im Fleisch-Detailhandel gesorgt – nicht zuletzt, weil die Schweizerinnen und Schweizer den Sommer zu Hause verbracht und viel grilliert haben. Fast 51 Kilogramm Fleisch pro Person wurden konsumiert, je 10,5 Kilo Rindfleisch und Geflügel sowie 22 Kilo Schwinigs, besonders beliebt auf dem Grill. Der Absatz von Biofleisch hingegen stagniert, beim Geflügel ist er sogar rückläufig.