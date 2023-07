Präsidentschaftswahlen in den USA – Trumps Team arbeitet schon am Umbau des politischen Systems Konservative planen Gesetze für die Zeit nach einem allfälligen Wahlsieg der Republikaner. In Regierung und Behörden soll nur arbeiten dürfen, wer Trump loyal ist. Matthias Kolb

Will die Macht des Weissen Hauses stärken: Donald Trump spricht am 29. Juli an einer Wahlkampfveranstaltung in Erie, Pennsylvania. Foto: Joed Viera (AFP)

In den Tagen nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November 2016 verlagerte sich das politische Zentrum der USA. Plötzlich waren weder das Weisse Haus noch der US-Kongress in Washington interessant für Diplomaten, Journalistinnen und Lobbyisten, sondern vor allem der Trump Tower in New York. In seinem Hochhaus an der Fifth Avenue hielt der einstige Reality-TV-Star ein Casting der besonderen Art ab: Wer Minister werden wollte, musste Trump im Gespräch überzeugen und zuvor entweder durch die Lobby an allen Kameras vorbeilaufen oder durch den Hintereingang hineingeschmuggelt werden.



Am Ende dieses chaotischen Prozesses stand ein Kabinett mit unterschiedlichen Personen und sich widersprechenden Prioritäten. Die Folge: Eine konsistente Politik gab es nie. «Wir hatten die Leute nicht, weil niemand dachte, dass wir wirklich gewinnen würden», sagte Steve Bannon kürzlich dem «Economist» über jene Wochen zwischen Wahl und Amtseinführung. Bannon, der Trumps Wahlkampf geleitet hatte, wurde im Weissen Haus zum Stabschef, doch er konnte seine radikalen Ideen nicht durchsetzen und wurde gefeuert. Geordneter lief es danach auch nicht ab.