Stichwahl im Dezember – Trumps politisches Schicksal hängt von Georgia ab Das Senatsrennen in dem traditionell konservativen Südstaat wird erneut zur spannendsten Wahl im Land. Von Georgia wird abhängen, ob die Republikaner die Mehrheit in der kleinen Kammer des Parlaments in Washington erlangen werden. Wie ist die Stimmung bei den Wählern? Fabian Fellmann aus Washington

Die Senatswahl entscheidet, ob die Republikaner die Mehrheit in der kleinen Kammer des Parlaments in Washington erlangen werden: Schilder vor einem Wahllokal in Georgia während der US-Zwischenwahlen. Foto: Tami Chappell (AFP)

Die Jagd nach Wahlfälschern beginnt mit einer Panne. Wohl steht Marci McCarthy am grossen Wahltag vor dem zentralen Wahllokal in einer Vorstadt von Atlanta. Doch ein Aushang weist darauf hin, dass in diesem grauen Zweckbau die Stimmabgabe nur vor dem Wahltag möglich war. Jetzt, am Tag der amerikanischen Zwischenwahlen, wird hier nur noch zusammengezählt, was in den Stimmlokalen draussen erfasst worden ist.