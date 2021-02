Zweites Impeachment – Trumps Bild hat gelitten Nach Momenten des Chaos kam der Impeachment-Prozess gegen den Ex-Präsidenten am Samstag zu seinem voraussehbaren Ende. Martin Suter

Republikaner machten nicht mit: Szene aus dem Prozess gegen Trump am Samstag im Senat. Foto: Keystone

Das Impeachment-Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump endete gestern im Senat mit einem Freispruch. Nach einem verwirrenden Hin und Her zur Frage möglicher Zeugen beschloss die kleine Kongresskammer zwar mit 57 gegen 43 Stimmen, Trump habe am 6. Januar seine Anhänger zum Sturm auf das Capitol angestachelt. Es kamen aber nicht jene 67 Stimmen zu Stande, die es für eine Verurteilung gebraucht hätte. 7 der 50 Republikaner stimmten mit den 50 Demokraten. Das Ergebnis war für Trump somit schlechter als am 26. Januar, als der Senat den Impeachment-Prozess mit 55 gegen 45 Stimmen als verfassungsmässig zugelassen hatte.