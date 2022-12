Die illegalen Gewinne des Trump-Clans werden auf 250 Millionen Dollar geschätzt: Donald Trump nach der Verkündung seiner erneuten Präsidentschafts­kandidatur in Mar-a-Lago, Florida (15. November 2022). Foto: Joe Raedle (Getty Images/AFP)

Das Urteil gegen die Trump Organization erscheint auf den ersten Blick zahnlos. Obwohl ein Geschworenengericht in New York das Unternehmen wegen Steuerbetrug verurteilte, steht lediglich eine Busse von 1,6 Millionen Dollar an. Auch wurde Donald Trump selber nicht angeklagt, und sein früherer Finanzchef, der die Schuld voll auf seine Schultern nahm, dürfte nur rund 100 Tage Haft verbüssen müssen.