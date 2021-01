Verfügung aus dem Weissen Haus – Trump hebt Einreisesperre für Schengen-Raum auf Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat ein Ende des Corona-Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas und Brasilien in die USA angeordnet.

Beendet die rund zehnmonatige Einreisesperre: Der scheidende US-Präsident Donald Trump. (Archivbild) AFP/Mandel Ngan

Darum gehts Infos einblenden Vor zehn Monaten hat US-Präsident Donald Trump wegen der Corona-Pandemie einen Einreisestopp für Ausländer aus den meisten europäischen Staaten verhängt.

Zwei Tage vor Ende seiner Amtszeit hat er nun diese Einreisesperre wieder aufgehoben.

Als Voraussetzung für eine Einreise in die USA braucht es einen negativen Corona-Test.

US-Präsident Donald Trump hat die Corona-Einreisesperren für Reisende aus dem Schengen-Raum und Brasilien aufgehoben. Ab dem 26. Januar dürfen Menschen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in den betreffenden Ländern aufgehalten haben, wieder in die USA einreisen. Als Voraussetzung dafür gilt ein negativer Corona-Test.

«Diese Massnahme ist der beste Weg, um die Amerikaner weiterhin vor COVID-19 zu schützen und gleichzeitig eine sichere Wiederaufnahme des Reiseverkehrs zu ermöglichen», teilte Trump in einer vom Weissen Haus veröffentlichten Erklärung mit.

AFP/chk