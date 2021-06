Social-Media-Sperren – Trump stellt eigenen Blog nach wenigen Wochen wieder ein Bereits schliesst der Ex-US-Präsident die Blog-Sektion auf seiner eigenen Website wieder. Kommt nun seine eigene Plattform?

Seit längerem befeuert Trump Spekulationen, er könnte eine eigene Online-Plattform starten. Konkretes gab es dazu bislang aber nicht. Foto: Alex Brandon (AP/dpa)

Nur wenige Wochen nach dem Start seines eigenen Blogs – als Notlösung nach einer Sperrung in anderen sozialen Medien – verabschiedet sich Ex-US-Präsident Donald Trump wieder von dem Projekt. Der Anfang Mai gestartete Blog-Bereich auf Trumps Website ist nicht länger zugänglich.

Trumps Mitarbeiter Jason Miller bestätigte die Änderung am Mittwoch auf Twitter und deutete an, der frühere US-Präsident wolle bald an anderer Stelle wieder in sozialen Medien aktiv werden. Genauer äusserte er sich nicht.

Die grossen Plattformen Facebook, Twitter und Youtube hatten Trump im Januar kurz vor dem Ende seiner Amtszeit von ihren Seiten verbannt. Auslöser war die Erstürmung des US-Kapitols durch Trumps Anhänger – und dass er Sympathie für die Angreifer bekundete. Ausserdem behauptete Trump wochenlang ohne jeden Beleg, dass ihm der Sieg bei der Präsidentenwahl im November durch Betrug gestohlen worden sei. Trumps Twitter-Account mit mehr als 80 Millionen Abonnenten war bis dahin sein mit Abstand wichtigster Kommunikationskanal gewesen.

Chronologie der Eskalation: Alles rund um den Sturm des Kapitols Video: Tamedia

Trump hatte nach der Sperre seiner Konten bei Twitter und Co. Anfang Mai den Blog-Bereich auf seiner Homepage gestartet – mit dem Titel «Vom Schreibtisch von Donald J. Trump». Der Blog erinnerte äusserlich an Twitter – es gab aber nur Beiträge von Trump. Seine Anhänger konnten einzelne Beiträge wie bei Twitter mit einem «Like»-Herz versehen und sich auch über neue Posts benachrichtigen lassen. Die Möglichkeit, Trumps Beiträge dort zu kommentieren, gab es aber nicht.

Noch am vergangenen Sonntag hatte in einer Rundmail an Trump-Anhänger gestanden, der Ex-Präsident habe mit dem Blog-Bereich die «beherzte Rückkehr in die sozialen Medien» vollbracht. Nun ist damit Schluss.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.