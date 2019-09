Trump-Spender sollen auf schwarze Liste gesetzt werden

In Amerikas fiebrigem Politsommer hat sich das «Trump Derangement Syndrome» weiter ausgebreitet. Der dafür typische Verlust von Verhältnismässigkeit erfasste in den vergangenen Tagen prominente Hollywoodstars: Die Filmschauspieler Eric McCormack und Debra Messing forderten in Tweets, Geldgeber von Präsident Donald Trump sollten namentlich aufgelistet und so angeschwärzt werden.