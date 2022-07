Rennen ums Weisse Haus – «Trump mit Gehirn» Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, verdankt Donald Trump viel. Jetzt aber verzichtet er auf Unterstützung durch seinen früheren Gönner. Will er selbst Präsidentschaftskandidat werden – statt Trump? Christian Zaschke aus New York

Dank Donald Trumps Unterstützung im Wahlkampf 2018 stieg er zum Gouverneur von Florida auf: Ron DeSantis (43), möglicher Präsidentschaftskandidat. Foto: Marco Bello (Reuters)

Im Lager des ehemaligen Präsidenten Donald Trump werden sie allmählich etwas nervös wegen Ron DeSantis. Genauer gesagt: wegen etwas, das Ron DeSantis nicht tut. Im Herbst muss sich der Gouverneur von Florida zur Wiederwahl stellen, und dennoch ist er noch immer nicht nach Mar-a-Lago gereist oder zu einem der anderen Anwesen Trumps, er hat nicht wie so viele Republikaner einen Kotau gemacht, er hat nicht um Unterstützung in seinem Wahlkampf gebeten.

Dabei hatten sie aus Trumps Lager eigens verlauten lassen, dass der ehemalige Präsident dem Gouverneur seine Unterstützung durchaus zusagen würde, wenn dieser lieb und artig frage. Doch DeSantis fragt nicht.

Das führt dem Vernehmen nach bei Trump auch deshalb zu Verstimmung, weil er den 43 Jahre alten DeSantis als seine eigene Schöpfung ansieht. Vor fünf Jahren hatte er ihn im Fernsehen gesehen, bei Fox News. Dort machte DeSantis, damals ein weithin unbekannter Kongressabgeordneter, mit scharfer, streng konservativer Rhetorik auf sich aufmerksam, mit latenter Aggressivität und einer Haltung, die ausdrückte: Ich lasse mir von niemandem was sagen. Das gefiel Trump, und als DeSantis sich 2018 um den Gouverneursposten in Florida bewarb, sagte er ihm seine Unterstützung zu und half ihm im Wahlkampf.

Einmal im Regierungsamt, emanzipierte sich Ron DeSantis von seinem Förderer Donald Trump.

DeSantis hatte in den republikanischen Vorwahlen klar zurückgelegen. Die Mitglieder bevorzugten zunächst einen Mann aus dem Partei-Establishment namens Adam Putnam. Dieser verfügte nicht nur über den Rückhalt der Gremien, sondern auch über mehr Geld. Doch nachdem Trump sich für DeSantis ausgesprochen hatte, nahm dessen Kampagne Fahrt auf. Er gewann die Vorwahl und später auch die Wahl zum Gouverneur.

DeSantis hatte voll auf die Karte Trump gesetzt. Er liess sogar Werbespots zeigen, in denen er seinen Kindern aus Trumps literarischem Œuvre vorlas, zu dem Werke wie «The Art of the Deal» gehören. Einmal im Amt, emanzipierte er sich jedoch umgehend. Den Namen Trump führte er nach seiner Wahl kaum je im Munde. Normalerweise ist es Trump, der alles und jeden für seine Zwecke einspannt und die Leute fallen lässt, sobald er keinen Nutzen mehr in ihnen sieht. In diesem Fall ist, was selten passiert, Trump selbst benutzt worden. Er wurde, wenn man so will, ausgetrumpt.

Spekulationen über Trumps erneute Kandidatur

Dass DeSantis den Mann, ohne den er mit Sicherheit nicht Gouverneur geworden wäre, nun nicht um Unterstützung bittet, wird im politischen Betrieb in Washington und im Rest des Landes mit Interesse aufgenommen. Es kann eigentlich nur bedeuten, so die allgemeine Lesart, dass DeSantis selbst ins Rennen um die Präsidentschaft einsteigen will, und zwar ganz gleich, ob Trump noch einmal antritt oder nicht.

Wird Donald Trump erneut für die Präsidentschaft kandidieren? Gemäss US-Medien könnte der ehemalige Präsident seine erneute Kandidatur schon sehr bald bekannt geben. Foto: Karen Pulfer Focht (Reuters)

Trump geniesst es, mit einer möglichen Kandidatur zu kokettieren. Im Sender Newsmax sagte er neulich: «Ich führe in allen Umfragen, gegen Republikaner und Demokraten. In Umfragen unter Republikanern führe ich mit einem Vorsprung, wie man ihn noch nie gesehen hat.» In der Tat liegt Trump in den meisten Umfragen vorn, doch wird sein Vorsprung geringer. Die Werte von DeSantis werden beständig besser.

In US-Medien wurde zuletzt spekuliert, dass Trump seine erneute Kandidatur schon sehr bald erklären könnte. Das ist aber zunächst eben bloss: Spekulation. Belastbare Hinweise darauf gibt es nicht. Dem Magazin «New Yorker» sagte Trump zwar kürzlich, er stehe kurz davor, eine Entscheidung zu treffen, aber das muss man nicht allzu ernst nehmen, das sagt er dauernd. Es ging in dem Artikel übrigens in erster Linie um die Ambitionen von DeSantis. Trump trat im Text nur als Randfigur auf.

Üblicherweise warten Kandidaten fürs Weisse Haus bis nach den Zwischenwahlen im November. Lange vermuteten die meisten Beobachter, Trump werde bei einem erfolgreichen Abschneiden der Republikaner im Herbst einen grossen Sieg für sich reklamieren und seine Kandidatur für 2024 verkünden. Im Falle eines schlechten Abschneidens werde er hingegen erläutern, diese Niederlage gehöre allein der Partei und sei darin begründet, dass er nicht selbst zur Wahl gestanden habe. Dann werde er seine Kandidatur verkünden.

DeSantis wird immer beliebter in der Partei

Nun haben sich einige Parameter verschoben. Nicht nur wird DeSantis immer beliebter in der Partei, es ist auch so, dass die Anhörungen des Ausschusses, der den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht, Trump ernsthaft schaden könnten. Womöglich könnten sie gar zu einem Strafverfahren gegen ihn führen. Die nächste Sitzung ist soeben für den kommenden Dienstag anberaumt worden.

Es gilt daher als möglich, dass Trump sich jetzt rasch zum Kandidaten erklärt, um anschliessend behaupten zu können, Gerichtsverfahren gegen ihn seien politisch motiviert. Mitte des Monats steht eine Anhörung in New York an, wo die Staatsanwaltschaft Unregelmässigkeiten in seinen Steuererklärungen untersucht. Im Bundesstaat Georgia wartet ein Verfahren, weil Trump den dortigen Innenminister nach den Wahlen 2020 aufforderte, genug Stimmen für ihn zu «finden», um sich zum Sieger im Staat erklären zu können.

Mögliche Konkurrenten im Kampf ums Weisse Haus: Donald Trump und Ron DeSantis. Foto: Joe Raedle (Getty Images via AFP)

Ob ihn eine erneute Kandidatur vor Strafverfahren schützt, gilt als fraglich. Zudem ist es nicht im Sinne der Partei, dass Trump vorprescht, weil das die Dynamik der Zwischenwahlen ändern würde. Im Moment können die Republikaner ihre Kampagne auf der hohen Inflation und den hohen Benzinpreisen aufbauen und auf der Tatsache, dass Präsident Joe Biden nicht sonderlich beliebt ist. Erklärte Trump seine Kandidatur, würden die Zwischenwahlen zu einer Abstimmung über Trump. Das wäre für die Demokraten wohl kein Nachteil. Und das müsste auch für DeSantis nicht unbedingt von Nachteil sein.

Ein mögliches Szenario wäre, dass Trump sich schon vor den Wahlen erklärt und die Republikaner schlechter abschneiden als erwartet. Derzeit können sie darauf hoffen, beide Kammern des Kongresses zurückzuerobern. Sollte das nicht gelingen und zugleich DeSantis bei den Gouverneurswahlen, wonach es aussieht, einen überzeugenden Sieg einfahren, hätte er das Momentum auf seiner Seite, es wäre die ideale Ausgangslage, um eine Kampfkandidatur gegen Trump zu erklären.

Nicht so erratisch und unberechenbar wie Trump

DeSantis ist auch deshalb so beliebt in der Partei, weil er einerseits ein konservativer Hardliner ist, aber andererseits nicht so erratisch und unberechenbar wie Trump. Unter vielen Republikanern gilt er als «Trump mit Gehirn». Er stammt aus einfachen Verhältnissen, aber er hat in Yale und in Harvard studiert.

Während der Pandemie wurde er in konservativen Kreisen zu einem Volkshelden, weil er seinen Staat früh wieder öffnete und entschieden gegen eine Maskenpflicht vorging. In Florida lief das öffentliche Leben bereits im Herbst 2020 fast wieder wie zu vorpandemischen Zeiten. Das bedeutete auch, dass Florida eine vergleichsweise hohe Sterberate hatte – aber das nahm DeSantis in Kauf.

Konservative Medien wie Fox News bauen Ron DeSantis zu einem Politiker mit nationaler Strahlkraft auf.

Der «New Yorker» hat ein faszinierendes Detail recherchiert, das zeigt, wie DeSantis seit geraumer Zeit von konservativen Medien zu einem Politiker mit nationaler Strahlkraft aufgebaut wird. Gemäss dem Magazin hat der republikanische Haussender Fox News ihn im vergangenen Jahr 110-mal eingeladen. Mindestens 34-mal habe DeSantis zugesagt. Zudem habe der TV-Sender auf seiner Website über 340 Texte über DeSantis publiziert. Eine bessere Wahlkampfhilfe kann man sich nicht wünschen.

Normalerweise sind Trump die Republikaner, die er unterstützt hat, treu ergeben. Im Fall von Ron DeSantis könnte sich herausstellen, dass Trump im Jahr 2018 unwissentlich und sicherlich unwillentlich seinen Nachfolger als Anführer der Partei höchstselbst aufs Gleis gesetzt hat.

