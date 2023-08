Anklage wegen Verschwörung – Trump ist zum Gerichtstermin Richtung Washington aufgebrochen Der frühere US-Präsident hat sich auf den Weg gemacht zur Verlesung einer Anklage gegen ihn im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und der Attacke auf das Capitol. UPDATE FOLGT

Ex-US-Präsident Donald Trump besteigt am Newark Liberty International Airport sein Flugzeug. Foto: Justin Lane (Keystone)

Der frühere US-Präsident Donald Trump brach mit einer Autokolonne am Donnerstag aus seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey auf, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Von einem Flughafen in New Jersey aus fliegt der 77-Jährige dann in die US-Hauptstadt Washington, wo der Gerichtstermin ansteht.

Trump soll am Donnerstag um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MESZ) erstmals in dem Fall vor Gericht erscheinen, wo die Vorwürfe gegen ihn formal vorgestellt werden. Er ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen mutmasslicher Straftaten vor Gericht verantworten muss – und das gleich in mehreren Fällen.

In der neuen Anklage geht es erstmals um mutmassliche Straftaten während seiner Amtszeit im Weissen Haus. Ein Vorwurf lautet auf Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Es sind die bislang schwersten Anschuldigungen, denen Trump sich stellen muss.

In den vergangenen Monaten war Trump bereits in zwei anderen Fällen angeklagt worden: im Zusammenhang mit länger zurückliegenden Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar und wegen der unrechtmässigen Aufbewahrung geheimer Regierungsdokumente nach dem Ende seiner Amtszeit.

