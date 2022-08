Analyse zu den US-Republikanern – Trump hat die Partei wieder im Griff Seit der Hausdurchsuchung durch das FBI strömen die Spenden auf das Konto des Ex-Präsidenten. Auch politisch verbucht Donald Trump Erfolge. Christian Zaschke aus New York

Anhänger füllen seine Kriegskasse mit Millionen: Donald Trump vor dem Trump Tower in New York, 9. August 2022. York. Foto: Yuki Iwamura (AP/Keystone)

Seit das FBI vor knapp zwei Wochen Donald Trumps Golfclub Mar-a-Lago in Florida durchsuchte, hat der ehemalige US-Präsident mehr als hundert E-Mails an seine Anhänger verschickt. Der Tenor lautete stets: Ich brauche Geld. Und Geld bekam er. Der «Washington Post» zufolge nahm er seither an mindestens zwei Tagen jeweils mehr als eine Million Dollar an Spenden ein. An den übrigen Tagen lagen die Einnahmen ebenfalls deutlich über dem gewöhnlichen Tagesschnitt. Dieser liegt zwischen 200’000 und 300’000 Dollar.