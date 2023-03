Republikanerin Taylor Greene – Trump-Getreue ruft nach Anklage zu Protest auf «Ich werde am Dienstag nach New York fahren», schreibt die Rechts-Aussen-Politikerin Marjorie Taylor Greene auf Twitter. Der Appell weckt Erinnerungen an den Capitol-Sturm.

Politisches Erdbeben in den USA: Marjorie Taylor Greene ist eine Getreue von Donald Trump. Foto: Suzanne Cordeiro (AFP/25. März 2023)

Die radikale Republikanerin Marjorie Taylor Greene hat nach der Anklage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu Protest aufgerufen. «Ich werde am Dienstag nach New York fahren», schrieb die glühende Trump-Anhängerin am Freitag mit Blick auf die geplante Anklageverlesung auf Twitter. «Wir müssen gegen die verfassungswidrige Hexenjagd protestieren!» Im Rahmen der verfassungsmässigen Rechte werde man Trump unterstützen und «gegen Tyrannen» protestieren. «Ich sehe euch am Dienstag.» Greene steht in ihrer Partei ganz rechts aussen, verbreitet Verschwörungstheorien und hetzt regelmässig gegen Minderheiten.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan verkündete am Donnerstagabend eine Anklage gegen den Republikaner Trump. Die Anklageschrift ist noch unter Verschluss – die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar. Es geht in dem Fall in New York um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Trump sprach von «politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung». Er hatte bereits vor der Anklageerhebung zu Protesten aufgerufen.

Erinnerungen an den 6. Januar 2021

Der Appell weckte Erinnerungen an den Sturm auf das US-Capitol am 6. Januar 2021. Damals hatte Trump Anhänger angestachelt, die dann ins Parlamentsgebäude eindrangen.

In New York wurden seitdem die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gericht in Manhattan erhöht. Die Anklageverlesung ist Medien zufolge für den kommenden Dienstag angesetzt. Für den Vorgang muss Trump nach New York reisen und würde dann kurzzeitig in Gewahrsam genommen, damit Fingerabdrücke und Polizeifotos von ihm gemacht werden können.

Auch Trumps älteste Tochter Ivanka Trump meldete sich zur Anklage gegen ihren Vater. «Ich liebe meinen Vater, und ich liebe mein Land», schrieb sie am Freitag auf Instagram, ohne die Anklage direkt zu erwähnen. «Heute schmerzt es mich für beide.» Sie schätze die Stimmen aus dem gesamten politischen Spektrum, die ihre Unterstützung und Besorgnis zum Ausdruck brächten.

Bidens Zurückhaltung

Die Anklage gegen Trump löste in den USA ein politisches Erdbeben aus. Parteifreunde des Ex-Präsidenten kritisierten die Anklage scharf. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, warf Oberstaatsanwalt Alvin Bragg – einem Vertreter der Demokratischen Partei – vor, «unser Land in einem Versuch der Einmischung in unsere Präsidentschaftswahl irreparabel beschädigt» zu haben. Trumps früherer Vizepräsident Mike Pence nannte die Anklage einen «Skandal», der die USA nur noch weiter spalte.

US-Präsident Joe Biden wollte die Anklage gegen seinen Rivalen am Freitag nicht kommentieren. «Ich werde nicht über die Anklage gegen Trump sprechen», sagte Biden zu Journalisten am Weissen Haus. «Ich habe überhaupt keinen Kommentar zu Trump.» Bidens Parteifreundin Nancy Pelosi, die ehemalige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, schrieb auf Twitter: «Niemand steht über dem Gesetz und jeder hat das Recht auf einen Prozess, um seine Unschuld zu beweisen.»

