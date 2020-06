Interview mit Regisseur Spike Lee – «Trump führt das Land direkt in die Hölle, besonders Minderheiten leiden» Spike Lee über sein zerrissenes Land, die nie geheilten Wunden von Rassismus, Kolonialismus und Sklaverei, die nächste, alles entscheidende Wahl - und «Da 5 Bloods», seinen neuen, für Netflix produzierten Film. Rüdiger Sturm

Spike Lee, 63, aus Brooklyn: Eine Galionsfigur des schwarzen Kinos, ein grosser Entertainer und ein meinungsstarker Kommentator. Foto: Keystone

Zum Zeitpunkt des Telefonats ist George Floyd noch nicht gestorben, werden die USA noch nicht von der Welle der Proteste überrollt. Doch der mörderische Rassismus im Land, auf den sich die Wut und Empörung der schwarzen Community fokussieren, ist in einem Interview mit Spike Lee stets präsent. Der afroamerikanische Regisseur aus Brooklyn, zuletzt für «BlacKkKlansman» bei den Oscars gefeiert, hat einen neuen, für Netflix gedrehten Film am Start: «Da 5 Bloods» handelt von fünf schwarzen GIs im Vietnamkrieg, von denen vier nach Jahrzehnten an die Schauplätze des Geschehens zurückkehren (ab 12. Juni).