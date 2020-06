Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

US-Gefangener kommt mit Schweizer Hilfe frei Lorenzo Petrò

Präsident Donald Trump spricht im Rosengarten des Weissen Hauses in Washinghton. Foto: AP/Patrick Semansky

US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstagabend in einem Tweet persönlich für die Schweizer Hilfe bei der Freilassung eines US-Veteranen aus dem Iran bedankt. Michael White war gemäss «BBC» 2018 in der Stadt Mashhad beim Besuch seiner Freundin verhaftet und im vergangenen Jahr zu einer Gefängisstrafe verurteilt worden.

Update folgt …