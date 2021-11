Schliessung von Betrieb – Trumag-Aus überrascht die Gemeinde Es habe nichts auf eine Schliessung hingedeutet, sagt der Kandergrunder Gemeindepräsident Roman Lanz. Ein Dutzend Trumag-Mitarbeiter verlieren ihren Job. Jürg Spielmann

Die Trumag Aufbereitungstechnik AG an der Zrydsbrügg 2 E in Kandergrund. Die Maschinenfabrik wird im Sommer 2022 geschlossen. Foto: Karin von Känel

Im 33. Betriebsjahr werden die Lichter ausgehen. «Der Entscheid kam für uns überraschend», sagte der Gemeinde- und Gemeinderatspräsident von Kandergrund, Roman Lanz, am Mittwoch. Am Tag zuvor war bekannt geworden, dass die zur Bündner Griston Holding gehörende Trumag Aufbereitungstechnik AG im Sommer 2022 dichtmachen wird. Lanz bedauert dies: «Das tut weh.»

Das Mutterhaus begründete den Schritt mit langjährigen wirtschaftlichen Problemen. Das zunehmend harte Marktumfeld mache eine Neuausrichtung der Trumag nötig, schrieb es in einer Mitteilung. Das Unternehmen soll «mit geschärftem Fokus auf Engineering, Anlagenbau und Komponenten» in Maienfeld weitergeführt werden. Dort befindet sich die Trumag-Schwesterfirma Stag AG. Wie Roman Lanz sagte, soll es der Kandergrunder Firma, auch trotz des Neubaus, offenbar nie gelungen sein, aus den roten Zahlen in die Gewinnzone zu kommen.