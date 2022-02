Coronavirus in Kanada – Trucker-Revolte breitet sich aus Über 100 Lastwagen blockieren die Hauptstadt Ottawa, um gegen den Impfzwang zu protestieren. Die Behörden sind ratlos und überfordert. Martin Suter

Hunderte Trucker parkierten ihre mächtigen Laster in der kanadischen Hauptstadt Ottawa als Massenprotest gegen die Corona-Massnahmen. Foto: Dave Chan (AFP)

Nach zwei Jahren Covid-Zwangsmassnahmen ist es im friedlichen Kanada mit der Nettigkeit vorbei. In der Hauptstadt Ottawa halten revoltierende Trucker mit ihren Sattelschleppern seit acht Tagen den Regierungsbezirk besetzt. Dieses Wochenende fuhren Kolonnen von Brummifahrern auch nach Toronto, Quebec City und Victoria in British Columbia. Politiker verurteilen die Aktionen, scheinen dagegen aber so ratlos wie die überforderten Polizeikräfte zu sein. Hätten sich die Organisatoren des «Freedom Convoy» mit vielen hundert mächtigen Lastern fürs «Guinnessbuch der Rekorde» angemeldet, wäre dort der Weltrekord gebrochen worden.