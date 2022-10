Tagestipp: Dino Brandão im ISC – Troubadour mit Bass und Beats Was hält diesen Brugger eigentlich von der musikalischen Welteroberung ab? Vielleicht seine Liebe für das Unerwartbare. Michael Feller

Seine Musik lässt sich nicht in Kacheln einteilen: Dino Brandão. Foto: PD /Julien Chavaillaz

Irgendwo zwischen Pop und Experiment schreibt der Aargauer Dino Brandão sein Musikmärchen. Mit Sophie Hunger und Faber hatte er bereits ein Album mit glänzenden Liebesliedern in Mundart eingespielt, noch bevor er unter seinem Namen Musik veröffentlichte. Zuvor war er Kopf der Gruppe Frank Powers. Nun ist er mit seinen eigenen Songs im ISC zu Gast. Er sei «ein Liedermacher, der es versteht, diese hohe Kunst auch ins bass- und beatlastige 21. Jahrhundert zu retten», schrieb ein Kritiker. In etwa genau so ist es. Aber nur ungefähr: So richtig greifbar ist diese Musik nicht, weil sie immer mal wieder etwas völlig Unerwartetes tut. (mfe)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

