Klimaschutz – wie weiter? – Trotz Volks-Nein dürfte Benzin teurer werden Das Stimmvolk hat eben erst gegen teureres Benzin gestimmt. Trotzdem will nun eine breite Politallianz den Weg für eine Preiserhöhung ebnen. Stefan Häne

Sinkt der Benzinpreis oder steigt er: Ein Teil des CO₂-Ausstosses muss heute mit Klimaschutzmassnahmen kompensiert werden. Foto: Salvatori Di Nolfi (Keystone)

Es wird wieder geräppelt. Die SVP will auf die Verlierer der CO 2 -Abstimmung zugehen – bei einem sensiblen Thema: dem Benzinpreis. Eine Erhöhung hat das Stimmvolk am 13. Juni abgelehnt.

Worum geht es? Bis jetzt mussten die Treibstoffimporteure einen Teil der CO 2 -Emissionen aus Benzin und Diesel mit Klimaschutzmassnahmen kompensieren, was den Treibstoff an der Zapfsäule um 1,5 Rappen pro Liter verteuert hat. Doch diese Pflicht ist im geltenden CO 2 -Gesetz befristet: Ende Jahr läuft sie aus. Die Erdölbranche wäre also ab 2022 davon befreit, der Benzinpreis sänke um 1,5 Rappen.