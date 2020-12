Skilifte Bumbach in Schangnau – Trotz viel Mehrarbeit grosse Vorfreude auf die Skisaison Das Corona-Schutzkonzept bedeutet für die Angestellten der Skilifte Bumbach zusätzliche Arbeitsstunden. Dennoch plangen sie auf den Saisonbeginn. Jacqueline Graber

Neu verfügt das Skigebiet über 33 Schneelanzen. Betriebsleiter Hans Feuz ist zuversichtlich, diese bald in Betrieb nehmen zu können. Foto: Marcel Bieri

«Mir möge chuum gwarte», heisst es auf der Internetseite der Skilifte Bumbach. Geplanter Saisonbeginn ist der 19. Dezember. Doch bis dahin gibt es noch allerhand zu tun. Unter anderem müssen etliche Corona-Hinweisschilder angebracht werden, und die Plexiglasscheibe beim Kassenhaus ist auch noch nicht montiert. Auch Desinfektionsmittel fehlt noch an diversen Orten, die Handtücher in der Toilettenanlage werden noch durch Papiertücher ersetzt. «Wir haben ein Corona-Schutzkonzept erarbeitet und sind nun daran, dieses umzusetzen», sagt Hans Feuz, Betriebsleiter der Skilifte Bumbach in Schangnau.