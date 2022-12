Thun: Konrad Hädener tritt ab – Trotz viel Kritik verlor er nie den Humor Konrad Hädener verlässt den Gemeinderat Ende Jahr. Der Thuner Bauvorsteher verrät zum Abschied, worauf er stolz ist, was ihn fuchst und wie er mit Kritik umging. Gabriel Berger

Konrad Hädener – hier in seinem Büro – nimmt als Thuner Gemeinderat seinen Hut. Foto: Patric Spahni

«Holet mau dä Ober-Löu häre!» Mit diesen Worten und sichtlich genervt wurde eines Tages ein Mann im Gebäude der Stadtverwaltung an der Industriestrasse in Thun vorstellig. Obwohl die Angestellte am Empfang sofort realisierte, dass der Thuner Bauvorsteher gemeint sein muss, reagierte sie schlagfertig und entgegnete: «Wele Ober-Löu meinet Ihr? Mir hei mehreri!»