Gemeindepräsident Hasle – Trotz Trubel behielt er einen kühlen Kopf Walter Scheidegger wurde Gemeinderat und -präsident, weil er etwas bewegen wollte. Über Herausforderungen und Ereignisse konnte er sich nicht beklagen. Nach 16 Jahren tritt er jetzt ab. Urs Egli

Ein schwieriger Moment: Zusammen mit Vertretern von Gemeinde, Kanton, Kantonspolizei und Heilsarmee informierte Walter Scheidegger im Oktober 2014 über die Eröffnung der Unterkunft für Asylsuchende in Schafhausen. Foto: Thomas Peter

Wenn Walter Scheidegger Ende Jahr das Gemeindepräsidium von Hasle an Raymond Weber übergibt, tritt ein Urgestein der Kommunalpolitik im Emmental von der Bühne ab. Zuerst engagierte er sich in der Bau- und der Feuerwehrkommission. Danach sass er vier Jahre im Gemeinderat und weitere zwölf Jahre präsidierte er das Führungsgremium dieser 3200-Seelen-Gemeinde. Wobei sass nicht ganz das richtige Wort ist. Denn Walter Scheidegger wollte etwas bewegen. Er sagt es so: «Ich wollte nicht nur dabei sein, ich wollte etwas machen.»

Wohl sei er nur eines von sieben Gemeinderatsmitgliedern gewesen, «doch ich wusste, dass ich jetzt mitgestalten kann». Scheidegger gehört zwar der SVP an, doch die Parteizugehörigkeit sei ihm nie wichtig gewesen: «Ich wollte nicht nur meiner Partei Gutes tun, sondern meiner Gemeinde.» Für ihn als Buregiel kam nur die SVP infrage. Die andere damalige Ortspartei, die SP, war für ihn keine Option.