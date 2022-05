Generalversammlung FC Thun – Trotz Sparkurs sportlich erfolgreich sein Rund 2,8 Millionen Franken betragen die Schulden des FC Thun. Nun solle der Verein durch Sanierungsmassnahmen «wirtschaftlich gesunden», sagt der wiedergewählte Präsident Andres Gerber. Yannis Lüthi

Andres Gerber, der Präsident des FC Thun, während seiner Ausführungen an der Generalversammlung in der Stockhorn-Arena. Foto: Patric Spahni

Einen Schuldenberg von fast 2,8 Millionen Franken und in der Challenge League im Tabellenmittelfeld klassiert – der FC Thun Berner Oberland erlebt derzeit schwierige Zeiten. «Wir sind uns alle bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Der vor zwei Monaten kommunizierte Aufbruch soll uns helfen, wirtschaftlich zu gesunden», erklärte Präsident Andres Gerber am Donnerstagabend an der Generalversammlung.