Läufer Strähl und Lehmann – Trotz schlechter Zeiten nicht beunruhigt An der 10-km-SM in Belp holten die Marathonspezialisten Martina Strähl und Adrian Lehmann keine Medaillen. Ihr Ziel bleibt der Olympiamarathon von Tokio. Jörg Greb

Martina Strähl lief es in Belp nicht besonders gut. Archivbild: Christian Pfander

Rang 4 hinter Fabienne Schlumpf, Chiara Scherrer sowie der Titelverteidigerin und Clubkollegin Nicole Egger belegte Martina Strähl nach den beiden flachen Runden an der 10-km-SM rund um den Flughafen Belp. Gar «nur» Platz 13 – und Position 7 unter den Schweizern – schaute für Adrian Lehmann heraus. Zwei Resultate, die nicht der Klasse der beiden Routiniers von der LV Langenthal entsprechen.

«Ich hatte zu wenig Luft», sagte Strähl nach dem Rennen. Die 33-Jährige befürchtete bereits vor dem Wettkampf, dass dies so sein würde. Die Erkältung der beiden vorangegangenen Wochen war noch nicht genügend auskuriert. Die Folge: eine mässige Leistung. Die angesteuerte (Bronze-)Medaille geriet schnell in Gefahr. Schliesslich fehlten in 34:36 Minuten 57 Sekunden auf Platz 3. Und die Differenz von 2:26 Minuten zur persönlichen Bestmarke über die Distanz aus dem vorletzten Jahr ist für die Marathon-EM-Siebte von 2018 beträchtlich.

Marathon im Frühjahr

Adrian Lehmann rechnete gar nicht damit, auf das Podest steigen zu können. Nach einem Bänderriss Ende Juli (Misstritt im Trainingslager) hat der 30-Jährige im Aufbau massive Anpassungen vornehmen müssen. Er pausierte, stieg dann vorsichtig auf dem Alter-G-Gerät (mindert die Schwerkraft und somit die Härte der Schläge) ein. Erst vier Einheiten mit normaler Laufbelastung hatte er vor der SM in Belp absolviert.

Lehmann lief in der Mitte des unter anderem mit Tadesse Abraham stark besetzten Feldes. Dennoch wurde es «immer härter und am Schluss sehr hart». Den Gedanken durfte er in diesen Augenblicken nicht zu gross Beachtung schenken. «Dieses Gefühl, bei diesem nicht sehr hohen Tempo trotzdem zu leiden, war unglaublich», sagte er. Lehmann musste früh auf die Zähne beissen und kämpfen. Daher folgerte er: «Ich bin aufbaumässig nicht dort, wo ich es gerne wäre, aber ich sehe auch Positives.»

Hervor hob er sein taktisches Geschick. Er verstand es, seinen Ehrgeiz zu zügeln und sich zurückzuhalten. Im Dezember will Lehmann mit dem Aufbau für einen Frühjahrsmarathon beginnen. «Die Olympischen Spiele bleiben das Ziel», sagt er.

Auf lange Frist ist auch die Planung von Martina Strähl ausgerichtet. Auch sie will in Tokio über die 42,195 km dabei sein. In drei Wochen findet die Halbmarathon-SM in Belp auf der gleichen Strecke statt; ohne Erkältung sollte sie eine bessere Leistung abliefern können. Strähl will die Form auf einen Marathon im Februar hin aufbauen.