Souverän von Stocken-Höfen tagte – Trotz roten Zahlen «im grünen Bereich» Das Budget und zwei Kredite wurden an der Gemeindeversammlung genehmigt. Auch in Stocken-Höfen verknappen sich die finanziellen Mittel. Godi Huber

19 Stimmberechtigte versammelten sich am Freitagabend in der Turnhalle in Höfen. Sie genehmigten das Budget für das neue Jahr einstimmig. Das Budget 2021 rechnet bei einem Umsatz von rund 4 Millionen Franken und unveränderter Steueranlage 1.79 mit einem Defizit von 178’500 Franken im Gesamthaushalt.

An der Gemeindeversammlung von Stocken-Höfen in der Turnhalle Höfen genehmigte der Souverän die Teilsanierung des Schulhauses Niederstocken. Foto: Patric Spahni

Was sich im Budget andeutet, wird im Finanzplan deutlich: Auch in der im Jahr 2014 fusionierten Gemeinde Stocken-Höfen verknappen sich die finanziellen Mittel. Finanzverwalterin Ursula Prior legte dar, dass der Finanzplan bis 2025 jährlich ein Defizit ausweise.