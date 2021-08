Emmentalisches Schwingfest in Schangnau – Trotz Regen «einfach nur schön» Die Zuschauerzahl war beschränkt, die Geselligkeit kannte keine Grenzen. 1000 Gäste erlebten im Kemmeriboden ein stimmiges Fest – mit rigorosen Corona-Kontrollen. Susanne Graf

Pünktlich nach der Mittagspause meldete sich der Regen zurück. Fotos: Marcel Bieri

«Also da können die Organisatoren nichts dafür», meint ein Schwingerfan. Als er am Sonntagmorgen kurz vor acht Uhr den militärisch getarnten Regenschutz überstülpt, ergiesst sich ein mittlerer Wolkenbruch über dem Kemmeriboden in der Gemeinde Schangnau. Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich in kleinen Gruppen in die Schwingarena begeben, suchen vorab einen Platz im Trockenen.

Zum Start des Emmentalischen Schwingfestes zeigt sich der Wettergott nicht wirklich gnädig. Simon Gfeller ist es egal. Gemeinsam mit seinen drei Freunden hat sich der junge Mann aus Schangnau an einem der Festtische eingerichtet und Wurst, Brot, Käse und Weintrauben zur Zwischenverpflegung aus dem Rucksack geklaubt. Und es versteht sich von selbst, dass fangerechte Tranksame ebenfalls nicht fehlt.