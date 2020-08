1. Niederhorn-Berglauf – Trotz Nebel strahlende Gesichter An der erfolgreichen Premiere nahmen 84 Läuferinnen und Läufer teil.

Nach 11,8 Kilometern und 1500 Höhenmetern freute man sich über die Ankunft im Ziel. Foto: PD

Statt wie bisher an mehreren Etappen ausgetragen, fand der diesjährige Uphill Champion Thun am Samstag erstmals als Niederhorn-Berglauf statt. Die Strecke führte von der Beatenbucht via Beatenberg und Vorsass auf die Spitze des Niederhorns.

Die Läuferinnen und Läufer liessen sich von den kühlen garstigen Bedingungen und vom dichten Nebel auf dem Weg zum Gipfel nicht den Spass verderben und starteten top motiviert auf die steile und anspruchsvolle Strecke. Das Wetter sahen sie als Chance auf eine gute Zeit und nicht als Spielverderber. So erreichten alle 84 gestarteten Läuferinnen und Läufer nach 11,8 Kilometern und 1500 Höhenmetern schnell und erfolgreich das Ziel auf dem Niederhorn.

Der Sieg des ersten Niederhorn-Berglaufs konnten bei den Frauen Christine Hauert mit 1:33:36 und bei den Männern Roman Kessler mit einer Zeit von 1:18:10 feiern. Blieb einzig die Frage, ob bei anderen Bedingungen die Zeiten auch so gut gewesen wären…

pd/aka