Tennis: Swiss Open Gstaad – Trotz Minus ein zufriedener Turnierdirektor Trotz sehr guten Wetterverhältnissen und attraktiven Tennismatches schliesst das Swiss Open Gstaad im Minus ab. Turnierdirektor Jeff Collet ist trotzdem sehr zufrieden. Stefan Kocherhans

Siegerehrung nach dem Doppelfinal: Die beiden Schweizer Hüsler und Stricker präsentieren den Fotografen ihren Preis. Links von ihnen Turnierdirektor Jeff Collet. Foto: Stefan Kocherhans

Vor Beginn des Gstaader Tennisturniers war die Vorfreude bei den Verantwortlichen im Saanenland gross: Mit Roberto Bautista Agut (ESP), Denis Shapovalov (CAN), Casper Ruud (NOR) und Cristian Garin (CHI) konnte man gleich vier Top-20-Spieler verpflichten. Die Schweizer Nachwuchshoffnung Dominic Stricker durfte mit einer Wildcard ebenfalls an den Start gehen, scheiterte aber bereits im Erstrundenspiel am formstarken Franzosen Rinderknech.

Schwieriger gestaltete sich das finanzielle Umfeld: Weil erst acht Wochen vor Turnierbeginn feststand, dass der Anlass durchgeführt werden konnte, musste Collet auf einen Titelsponsor verzichten. Nur Geimpfte, Getestete und Genesene erhielten Zutritt zum Village; auf den Tribünen konnten nur 3000 Personen Platz nehmen. Im Verlauf der Turnierwoche, die von sehr guten Wetterverhältnissen profitierte, kam es zum grossen Aus der Top-20-Spieler. Einzig Ruud schaffte es in den Final, wo er auf den Franzosen Hugo Gaston traf, den er deutlich in zwei Sätzen besiegte.