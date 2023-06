Löhne in Frauenbranchen – Trotz Lehre weniger als 5000 Franken In Branchen mit vielen Frauen sind die Löhne tief, auch wenn die Anforderungen hoch sind. Eine Kita-Betreuerin erzählt von ihrem Alltag. Naomi Jones

Um ihren Schützlingen gerecht zu werden, bildet sich Milena Lüdi laufend auf eigene Kosten weiter. Vom Arbeitgeber wird das nicht honoriert. Foto: Raphael Moser

Milena Lüdi liebt ihren Beruf. Sie ist bestens qualifiziert. Doch verdienen tut sie wenig. Lüdi arbeitet in einer Kita im Kanton Bern. Obwohl sie den nötigen Lehrabschluss als Fachperson Betreuung hat und seit zehn Jahren verschiedene Erfahrungen in der Branche sammelt, erhält sie am Ende des Monats lediglich 3400 Franken auf ihr Konto.

Lüdi gehört also zu jener Hälfte der berufstätigen Frauen, die weniger als 4126 Franken brutto im Monat verdienen, wie eine Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) kürzlich ergeben hat. Bei den Männern liegt der Medianlohn bei 6134 Franken.

Das liegt einerseits daran, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten. Lüdi hat eine 80-Prozent-Stelle. Doch auch auf 100 Prozent hochgerechnet, verdient sie, wie 41 Prozent der Frauen mit einem Lehrabschluss, weniger als 5000 Franken im Monat.

Viel Verantwortung in sozialen Berufen

«Wir Betreuerinnen tragen aber eine grosse Verantwortung», sagt Milena Lüdi. In ihrem Beruf gehe es um die psychische und physische Gesundheit von Kindern. Zudem sei die Arbeit mit kleinen Kindern sehr herausfordernd. Dies umso mehr, als sie mithilfe einer Lernenden verantwortlich für bis zu sieben Kinder gleichzeitig sei. «Oft bin ich nur am Reagieren», erzählt Milena Lüdi.

Das sei mit ein Grund, weshalb sie Teilzeit arbeite. «Ich brauche drei Tage Erholung, damit ich genügend Geduld und innere Ruhe für die Kinder habe», sagt sie.

Lüdi bildet sich laufend weiter. Auf eigene Kosten hat sie den Grundkurs in Kleinkindpädagogik nach der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler besucht. Gerade eben ist sie zu einer Tagung ins Ausland gereist.

Kein Anreiz für Weiterbildung

Das tue sie vor allem aus persönlichem Interesse. Denn von ihrem Arbeitgeber werde die Weiterbildung nicht honoriert, sagt sie. Auch dass sie vor der Lehre als Betreuerin die Lehre als Fachangestellte Gesundheit in einem Altersheim abgeschlossen habe, werde ihr nicht angerechnet.

Ein befreundeter Plattenleger mit dreijähriger Lehre und einer Weiterbildung verdiene heute 5500 Franken. «Vor zehn Jahren hatte er den gleichen Einstiegslohn wie ich», sagt Lüdi.

Das ist ebenfalls typisch für Löhne in Branchen mit einem hohen Frauenanteil, wie die SGB-Studie zeigt. Lebenserfahrung und Dienstjahre zahlen sich für Frauen deutlich weniger aus als für Männer.

Armutsrisiko Kind

Milena Lüdi lebt entsprechend bescheiden. Die Wohnung in der Agglomeration von Bern teilt sie sich mit einer Mitbewohnerin. Ein Auto liegt nicht drin. Ferien macht die 27-Jährige einmal pro Jahr in Europa. Nur einen Luxus gönnt sie sich. «Ich reite.» An ein eigenes Pferd sei aber nicht zu denken.

Denkt sie an die Zukunft, hätte sie gerne eigene Kinder. Doch sollte sie dereinst allein mit dem Kind dastehen, wäre das ein Armutsrisiko. «Die meisten alleinerziehenden Betreuerinnen in meinem Freundeskreis sind auf Sozialhilfe angewiesen», sagt sie.

Doch warum ist Milena Lüdi Kinderbetreuerin statt Plattenlegerin geworden? Als Teenager habe sie sich tatsächlich verschiedene Handwerksberufe angeschaut, antwortet sie. Aber das sei nicht ihr Ding gewesen. «Ich habe eine soziale Begabung.»

Nützen Arbeitgeber Situation aus?

Den Grund für die tiefen Frauenlöhne sieht der SGB historisch bedingt: Frauenlöhne seien früher oft nur als Zustupf für das Familieneinkommen gesehen worden. Vor 40 Jahren waren erst 23 Prozent der Mütter in der Schweiz erwerbstätig. Heute beteiligen sich 82 Prozent der Mütter am Arbeitsmarkt.

Zudem vermutet die Gewerkschaft, dass Arbeitgebende in «Frauenbranchen» die Betreuungspflichten ihrer Angestellten nutzen würden, um die Löhne tief zu halten.

Michèle Amacker, Soziologin und Professorin für Geschlechterforschung an der Universität Bern, bestätigt dies aufgrund eigener Forschung zum Detailhandel. «Betreuungspflichten oder potenziell eintreffende Betreuungspflichten, wie künftige Mutterschaft, können sich negativ auf die Anstellung auswirken», sagt sie.

Erschwerend komme hinzu, dass viele personenbezogene Dienstleistungsberufe auf den ersten Blick «simpel» erscheinen würden. «Man sieht nicht, was eine Kita-Betreuerin alles leistet, weil es am Ende des Tages kein vermarktbares Produkt gibt, sondern eben für Menschen gesorgt wurde.»

Obwohl die Studie zu den Frauenlöhnen von den Gewerkschaften gemacht wurde, hält Amacker sie für solide. Die der Studie zugrunde liegenden Daten des Bundesamts für Statistik seien von hoher Qualität, und der Standpunkt der Gewerkschaften als Partei sei transparent.

«Wir würden gerne höhere Löhne zahlen, doch dann müssten wir den Eltern höhere Tarife in Rechnung stellen.» Pia Aeschimann, Vizepräsidentin OdA Soziales Bern

Pia Aeschimann, Vizepräsidentin des Branchenverbandes OdA Soziales Bern, wehrt sich gegen den Vorwurf, Arbeitgebende würden die Situation von Frauen systematisch ausnützen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, könne ein Betrieb seinen Angestellten innerhalb einer gewissen Bandbreite nicht mehr als die branchenüblichen Löhne bezahlen. «Wir würden gerne höhere Löhne zahlen, doch dann müssten wir den Eltern höhere Tarife in Rechnung stellen», erklärt sie.

Aeschimann wünscht sich deshalb, dass Kitas nebst den Beiträgen von Eltern über Leistungsverträge zusätzliches staatliches Geld erhalten würden. Sie findet, dass die frühkindliche familienexterne Betreuung wie die Schule und die Tagesschule zur Infrastruktur gehören sollte. «Aber dazu braucht es die gesellschaftliche Wertschätzung unserer Arbeit», sagt die Geschäftsführerin einer Berner Kita-Kette und ist damit voll auf der Linie des nationalen Branchenverbandes Kibesuisse.

