Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Trotz Ja-Parole: Gewerbeverbands-Vize macht Stimmung gegen Covid-Gesetz Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Stellt sich in Inseraten gegen das Covid-Gesetz als «Professor für Volkswirtschafts­lehre» vor: Der Vizedirektor des Schweizerischen Gewerbeverbands Henrique Schneider. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Trotz Ja-Parole: Gewerbeverband-Vize Schneider macht Stimmung gegen Covid-Gesetz

Henrique Schneider, Vizedirektor des Schweizerischen Gewerbeverbands, macht in Zeitungsinseraten und Onlineartikeln Stimmung gegen die Änderung des Covid-19-Gesetzes, über die am 28. November abgestimmt wird. Bei einem Ja erhalte der Bundesrat eine «Carte blanche» für «eine regulatorische Wohlfühl­oase», die «rechtsstaatlich bedenklich» sei, schreibt Schneider. Dumm nur, dass sich der Gewerbeverband für ein Ja zur Gesetzesrevision ausspricht. Diese ermögliche vielen Unternehmen durch das Zertifikat wieder eine ungehinderte Tätigkeit. Und sie erlaube eine Ausweitung der finanziellen Unterstützung der Betriebe. Beides ficht Schneider nicht an. Ganz wohl bei der Sache scheint es ihm allerdings nicht zu sein: Er verschweigt in den Inseraten seine Funktion im Gewerbeverband. Er stellt sich dort als «Professor für Volkswirtschafts­lehre» vor.