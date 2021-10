Grundstein in Thun gelegt – Trotz Homeoffice: Hier baut die Stadt über 70 Arbeitsplätze Die Stadt hat den Grundstein für ihr millionenteures neues Verwaltungsgebäude gelegt. Der Bauvorsteher erklärt, warum das Projekt nicht zum falschen Zeitpunkt komme. Michael Gurtner

Die Baugrube für das neue Verwaltungsgebäude an der Industriestrasse 2 in Thun. Foto: Christoph Gerber

Die Frage war nicht: «To be or not to be?» – «Sein oder nicht sein?» Nein, die Frage war vielmehr: «To build or not to build?» – «Bauen oder nicht bauen?» Es ist bestimmt nicht alltäglich, dass der Thuner Bauvorsteher Shakespeare zitiert. Doch im Fall des Erweiterungsbaus neben dem bestehenden Verwaltungsgebäude an der Industriestrasse 2 hatte Konrad Hädener (Die Mitte) anlässlich der Grundsteinlegung guten Grund dazu.

Als die Stadt mit der Planung anfing und der Stadtrat im Oktober 2018 einen Projektierungskredit für den Neubau bewilligte, war eine Pandemie nicht viel mehr als ein Schreckgespenst – bei den allermeisten spukte dieses höchstens irgendwo im Hinterkopf herum. «Der Raumnotstand ist sehr gross», sagte Hädener damals und warb so für den Neubau.