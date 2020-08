Herbstsession in der Festhalle – Trotz hohen Kosten will der Grosse Rat nicht ins Rathaus zurück Während das nationale Parlament im Herbst ins Bundeshaus zurückkehrt, will der Grosse Rat nach wie vor auf dem Bernexpo-Areal tagen. Marius Aschwanden

Bereits im Sommer tagte der Grosse Rat in der Festhalle der Bernexpo. Foto: Raphael Moser

Wegen der wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen kehrt das Kantonsparlament für die Herbstsession noch nicht ins altehrwürdige Berner Rathaus zurück. Stattdessen bleibt der Grosse Rat weiterhin Gast in der Festhalle der Bernexpo. Diese bietet, im Gegensatz zum Rathaus, genügend Raum, damit die 160 Grossrätinnen und Grossräte die Abstandsregeln einhalten können. Im Innern der Festhalle gilt eine generelle Maskenpflicht. Einzig am Sitzplatz und am Rednerpult dürfen die Masken abgenommen werden, wie der Grosse Rat am Dienstag mitteilte.

Anders sieht die Situation beim eidgenössischen Parlament aus. Die Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung hält an ihrem früheren Entscheid fest, wonach die Herbstsession wieder im Bundeshaus durchgeführt wird. Um alle Anwesenden bestmöglich zu schützen, werden aber in den Ratssälen und Sitzungszimmern Plexiglas-Trennwände installiert, teilte die Delegation am Montag mit.

Wäre es nach der SVP Kanton Bern gegangen, hätte auch der Grosse Rat im Herbst an seinen ursprünglichen Tagungsort zurückkehren können. In einer Medienmitteilung kritisiert die Partei den Entscheid, die kommende Session erneut in der Festhalle durchzuführen. «Wir Ratsmitglieder sollten Solidarität mit all jenen zeigen, die Tag für Tag mit einer Maske arbeiten. Es kann nicht sein, dass man aus reiner Bequemlichkeit einfach Steuergelder verschwendet», wird Parteipräsident und Ständerat Werner Salzmann zitiert. Die SVP fordert deshalb, dass der Entscheid rückgängig gemacht wird.

Tatsächlich wird die Session auf dem Bernexpo-Gelände den Kanton Bern erneut eine Stange Geld kosten. Grossratspräsident Stefan Costa (FDP) rechnet mit 400’000 bis 600’000 Franken. Trotzdem findet er den Beschluss richtig. Im Rathaus hätten die Abstandsregeln über mehrere Stunden nicht eingehalten werden können, und es sei fraglich, ob Masken in einem solchen Umfeld genügend vor einer Ansteckung schützen würden.

Auch eine Montage von Plexiglasscheiben sei geprüft worden. «Aufgrund der engen Sitzreihen ist das aber nicht umsetzbar. Zudem bliebe die Problematik der Aerosole», sagt Costa. Wie klar der Entscheid innerhalb des Büros ausgefallen ist, sagt er nicht.