Gemeindeversammlung Amsoldingen – Trotz gutem Abschluss vorsichtig bleiben Die Rechnung ist positiv und lässt trotzdem keine Experimente zu. Karin Saurer ist neu im Gemeinderat. Debora Stulz

Über die Sanierung und den möglichen Umbau der Mehrzweckanlage werden in Amsoldingen seit 2004 Diskussionen geführt. Foto: Debora Stulz

Die Erfolgsrechnung 2022 der Gemeinde Amsoldingen weist im Gesamthaushalt einen Überschuss von 193’960 und im allgemeinen Haushalt ein Plus von 204’123 Franken auf. Zudem sind die Spezialfinanzierungen derzeit alle gut aufgestellt. Dies trotz einem Minus bei der Wasserversorgung, das wegen hoher Investitionen entstand. An der Gemeindeversammlung am Mittwoch konnten die 48 Anwesenden zudem erfreut zur Kenntnis nehmen, dass das Eigenkapital, dank dem guten Abschluss, auf 1,164 Millionen erhöht werden konnte.